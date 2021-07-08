Митники вилучили в «Борисполі» 260 кг бурштину

Співробітники Київської митниці вилучили у аеропорту «Бориспіль» партію бурштину вагою 260 кілограмів.

Вантаж намагалися незаконно вивезти у Китай.

«Громадянин заявив до відправки в Китай особисті речі. Всього було заявлено до відправки 13 вантажних місць вагою 280 кг і вартістю 500 євро. Однак, сьогодні (08.07.2021) під час проведення огляду вантажу київські митники виявили, що в усіх тринадцяти картонних коробках, обмотаних стрейчплівкою, знаходяться пакунки з необробленим та обробленим бурштином різного розміру, форми та кольору загальною вагою нетто 260 кг», – мовиться у повідомленні.

Митники склали протокол про порушення, бурштин вилучено до винесення судом рішення у справі.

Як заявили у Київській митниці, це найбільша партія бурштину, затримана ними цього року.

Правоохоронні органи роками виявляють факти незаконного видобутку бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Вартість нелегально видобутого бурштину оцінюють у сотні мільйонів доларів. До деяких районів такого незаконного промислу силовикам вдається потрапити лише під час спецоперацій.