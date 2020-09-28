Тонна бурштину для Азії: СБУ повідомила про блокування масштабного каналу контрабанди

У Службі безпеки України повідомили, що заблокували масштабний канал контрабанди обробленого бурштину до однієї з азійських країн.

«Оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний бізнес громадянин однієї з закавказьких держав спільно з українцями. Ділки скуповували незаконно видобутий бурштин з північних районів Рівненщини. Обробку «сонячного каміння» зловмисники здійснювали на виробничих потужностях приватного підприємства у Рівненській області. Співробітники СБ України задокументували, що ювелірні вироби з підробленими товарно-супровідними документами вивозили з країни через міжнародні пункти пропуску в аеропортах «Бориспіль» та «Львів», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, під час обшуків правоохоронці вилучили 833 кг бурштину (169 кг готових виробів, 401 кг обробленого каміння, 263 кг необробленого каменю) загальною вартістю майже 4 мільйони гривень.

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«Також виявлено обладнання для обробки бурштину, документи, комп’ютерну техніку та інші підтверджуючі матеріали протиправної діяльності. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та оголошення підозр причетним особам. Триває досудове розслідування за ч.2 ст.240-1 Кримінального кодексу України», – повідомили в СБУ.

У Рівненській обласній 23 вересня у місцях незаконного видобутку бурштину на Рівненщині відбулася спецоперація щодо «документування протиправної діяльності групи осіб з числа жителів Дубровицького та Рокитнівського районів». За даними прокуратури, місцеві жителі під час спецоперації чинили опір, було вилучено 10 мотопомп і 20 кілограмів бурштину.

Правоохоронні органи роками виявляють факти незаконного видобутку бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Вартість нелегально видобутого бурштину оцінюють у сотні мільйонів доларів. До деяких районів такого незаконного промислу силовикам вдається потрапити лише під час спецоперацій.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон щодо врегулювання питання видобутку бурштину.