Зеленський анонсує звільнення чиновників через схему видобутку бурштину

Президент України Володимир Зеленський запропонував написати заяви на звільнення чиновникам, яких вважає причетними до схеми незаконного видобутку бурштину. З такими словами глава держави виступив на нараді в Житомирі 12 серпня.

«Ми почнемо працювати по всіх прізвищах у цих трьох областях, щоб вони збирали свої речі і змінили адресу свого існування, змінили країну свого життя. Це буде найм’якіший варіант. У цій схемі і Нацполіція, і Служба безпеки, і таке інше. У Житомирській області, я так розумію, Олевський і Овруцький райони. Керівників райвідділів поліції я дуже прошу звільнити», – сказав президент, звертаючись до керівника Національної поліції Сергія Князєва.

Також на цій нараді Зеленський оголосив про призначення головою Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Бунечка. Бунечко до нового призначення працював в СБУ на посаді першого заступника начальника головного управління спецслужби з дислокацією в Маріуполі.