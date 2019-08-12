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12 Серпень 2019, Київ 21:11
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Відповідь Зеленського Трампу

Відповідь Зеленського Трампу
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Президент США Дональд Трамп чекає на зустріч із Володимиром Зеленським і сподівається, що президент України може укласти угоду з Путіним. Американський президент також похвалив Зеленського, назвавши його «дуже розсудливим і таким, що хоче миру в Україні». Якою буде відповідь Зеленського Трампу? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили експерт-міжнародник Пітер Залмаєв, міністр закордонних справ України у 2007–2009 роках Володимир Огризко, оглядач Радіо Свобода Єфим Фіштейн. Ведучий: Олександр Лащенко

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