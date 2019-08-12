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12 Серпень 2019, Київ 16:30
Новини | Політика

Британія надалі підтримуватиме Україну у протидії російській агресії – міністр у справах Європи

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Міністр Великої Британії у справах Європи Крістофер Пінчер заявив, що його країна продовжить підтримку України у протидії російській агресії.

«Ми продовжимо підтримувати наших українських друзів, які протидіють російській агресії», – цитує британське посольство у мережі Twitter Пінчера з нагоди його вступу на посаду та щодо наміру Британії залишити Європейський союз 31 жовтня.

Крістофер Пінчер наголосив, що Україна залишається у пріоритеті МЗС Великої Британії.

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​5 серпня президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Як повідомили тоді у Офісі президента, Зеленський, серед іншого, подякував британському урядові за «незмінну позицію на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України».​

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