Британія надалі підтримуватиме Україну у протидії російській агресії – міністр у справах Європи

Міністр Великої Британії у справах Європи Крістофер Пінчер заявив, що його країна продовжить підтримку України у протидії російській агресії.

«Ми продовжимо підтримувати наших українських друзів, які протидіють російській агресії», – цитує британське посольство у мережі Twitter Пінчера з нагоди його вступу на посаду та щодо наміру Британії залишити Європейський союз 31 жовтня.

Крістофер Пінчер наголосив, що Україна залишається у пріоритеті МЗС Великої Британії.

​5 серпня президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Як повідомили тоді у Офісі президента, Зеленський, серед іншого, подякував британському урядові за «незмінну позицію на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України».​