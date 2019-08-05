Зеленський обговорив з Джонсоном стосунки з Британією після Brexit

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Про це повідомили у Офісі президента.

«Він подякував британському уряду за незмінну позицію на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також допомогу нашій країні у здійсненні реформ та посиленні обороноспроможності», – мовиться у повідомленні.

Лідери держав також обговорили подальший розвиток українсько-британських двосторонніх відносин, зокрема після виходу Великої Британії зі складу ЄС.

Велика Британія мала залишити ЄС ще 29 березня, однак парламент відхилив усі пропозиції уряду єкспрем’єра Терези Мей. 10 квітня Мей і лідери Європейського союзу на екстреному саміті в Брюсселі домовилися про продовження терміну Brexit до 31 жовтня.

24 липня прем’єр-міністром Британії став Борис Джонсон. Він заявляв, що Британія має залишити Євросоюз до 31 жовтня, навіть якщо доведеться зробити це без угоди.