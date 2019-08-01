Уряд Британії виділив додаткові 2 мільярди фунтів на «жорсткий» Brexit

Уряд Великої Британії виділив додаткові 2,1 мільярда фунтів стерлінгів (2,6 мільярда доларів) на підготовку до «жорсткого» Brexit – виходу з Європейського союзу без угоди, тим самим подвоївши раніше виділену суму. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Рішення про виділення додаткових коштів ухвалив новопризначений міністр фінансів Саджид Джавід. Половина грошей піде на поліпшення прикордонної та митної інфраструктури т забезпечення доступу до критично важливих медичних товарів. Інші кошти за необхідності будуть надані урядовим департаментам.

Як зазначає Bloomberg, цього року на Brexit виділили вже 4,3 мільярда фунтів, а загальна сума сягнула 6,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Велика Британія мала залишити ЄС ще 29 березня, однак парламент відхилив усі пропозиції уряду єкспрем’єра Терези Мей. 10 квітня Мей і лідери Європейського союзу на екстреному саміті в Брюсселі домовилися про продовження терміну Brexit до 31 жовтня.

24 липня прем’єр-міністром Британії став Борис Джонсон. Він заявляв, що Британія має залишити Євросоюз до 31 жовтня, навіть якщо доведеться зробити це без угоди. «Зроби або помри, будь що буде», зазначав він.