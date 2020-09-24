Операція щодо бурштинокопачів на Поліссі: вилучено 10 мотопомп, 20 кг каменю, місцеві жителі чинили опір

У Рівненській обласній прокуратурі повідомили, що 23 вересня у місцях незаконного видобутку бурштину на Рівненщині відбулася спецоперація правоохоронців щодо «документування протиправної діяльності групи осіб з числа жителів Дубровицького та Рокитнівського районів».

Згідно з повідомленням, слідчі дії відбувалися на землях державного лісового фонду поблизу сіл Будимля Дубровицького району та Старе Село Рокитнівського району.

«У результаті проведення вказаних заходів на «клондайках» було викрито під час незаконного видобутку бурштину-сирцю з використанням мотопомп та іншого спеціального обладнання 15 осіб. У ході огляду місця події виявлено та вилучено 10 мотопомп, понад 20 кг «сонячного каменю», а також інші знаряддя, призначені для незаконного промислу. Місцеві жителі після завершення слідчих дій чинили опір правоохоронцям та перешкоджали вивезенню вилученого обладнання. За цим фактом наразі вирішується питання про початок досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 342 КК України», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За даними відомства, за незаконне видобування, збут, придбання, передачу, пересилання, перевезення, переробку бурштину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до семи років з конфіскацією майна.

Правоохоронні органи роками виявляють факти незаконного видобутку бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Вартість нелегально видобутого бурштину оцінюють у сотні мільйонів доларів. До деяких районів такого незаконного промислу силовикам вдається потрапити лише під час спецоперацій.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон щодо врегулювання питання видобутку бурштину.