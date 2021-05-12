Зеленський підписав закони про пільгове розмитнення автомобілів на єврономерах

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які на пів року продовжують пільгове розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. Про це повідомила пресслужба голови держави 12 травня.

«Ці закони, ухвалені Верховною Радою 15 квітня 2021 року, тимчасово спрощують механізм розмитнення імпортованих з Європи автомобілів, а також сприяють захисту довкілля від шкідливих викидів», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили у пресслужбі президента, згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші за п’ять років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку. Сума акцизного податку залежатиме від віку автомобіля, об’єму та типу двигуна й не залежатиме від вартості авта.

Базова ставка коливатиметься від нуля до 150 євро, і в більшості випадків вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро, додали в ОП.

Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

За пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника.

На пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Під дію цих законів не потрапляють транспортні засоби, які не відповідають екологічним нормам «Євро-2» і вище, походять із держави-окупанта (держави-агресора) або ввезені з окупованої території України, йдеться в повідомленні.

Закони набирають чинності з наступного дня після опублікування та вводяться в дію через один місяць з дня набрання чинності.

Верховна Рада ухвалила згадані документи 15 квітня.

Закони поширюються на автомобілі, завезені в Україну до 1 січня 2021 року.

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Попередніми роками через прогалину в законодавстві громадяни України масово користувалися автомобілями на іноземній реєстрації, постійно утримуючи їх у режимі «тимчасового ввезення» і не сплачуючи до бюджету належних платежів. У першу чергу йшлося про старі авта з «єврономерами» – реєстраційними номерами країн Європейського союзу, через що їх неформально назвали «євробляхами».

25 листопада 2018 року в Україні почали діяти закони про розмитнення автомобілів на «єврономерах». Вони, зокрема, встановили новий порядок обчислення акцизу на ввезені автомобілі, який зменшив його величину порівняно з попередніми нормами; ставки мита, податку на додану вартість і збору в Пенсійний фонд лишилися незмінними.

У грудні 2019-го Верховна Рада на тлі протестів ухвалила в другому читанні законопроєкт про відтермінування штрафних санкцій для власників нерозмитнених автомобілів з іноземною реєстрацією.

Восени минулого року біля Верховної Ради поновилися акції протесту власників автомобілів на єврономерах, які вимагали пом’якшення умов для розмитнення автомобілів.