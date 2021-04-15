Рада на пів року продовжила пільгове розмитнення авто на єврономерах

Верховна Рада у четвер на пів року продовжила пільгове розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, ухваливши вцілому законопроєкти 4643-д і 4644-д.

Закони, зокрема, передбачають встановлення терміну в 180 днів для пільгового оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) і акцизним податком транспортних засобів особистого користувача, ввезених в Україну з порушеннями митного законодавства. Також на цей термін встановлюється пільгове митне оформлення автомобілів, включно зі звільненням від мита.

Також встановлюється окремий термін у 270 днів для учасників бойових дій за умови документального підтвердження їх перебування на території ООС більш ніж 90 днів.

Закони конкретизують вимоги до транспортних засобів, які будуть підлягати пільговому митному оформленню або можуть бути вивезені з України на пільгових умовах. Це повинні бути автомобілі особистого користування, які були у використанні, і з року випуску яких минуло понад п’ять років. Також вони повинні бути до 3,5 тонн. Під дію законів потраплятимуть усі транспортні засоби з європейською реєстрацією з датою виробництва після 1995 року і стандартами не нижче Євро-2. Дозволяється розмитнити один транспортний засіб однієї категорії на одну людину.

Закони поширюються на автомобілі, завезені в Україну до 1 січня 2021 року.

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Попередніми роками через прогалину в законодавстві громадяни України масово користувалися автомобілями на іноземній реєстрації, постійно утримуючи їх у режимі «тимчасового ввезення» і не сплачуючи до бюджету належних платежів. У першу чергу йшлося про старі авта з «єврономерами» – реєстраційними номерами країн Європейського союзу, через що їх неформально назвали «євробляхами».

25 листопада 2018 року в Україні почали діяти закони про розмитнення автомобілів на «єврономерах». Вони, зокрема, встановили новий порядок обчислення акцизу на ввезені автомобілі, який зменшив його величину порівняно з попередніми нормами; ставки мита, податку на додану вартість і збору в Пенсійний фонд лишилися незмінними.

У грудні 2019-го Верховна Рада на тлі протестів ухвалила в другому читанні законопроєкт про відтермінування штрафних санкцій для власників нерозмитнених автомобілів з іноземною реєстрацією.

Восени минулого року біля Верховної Ради поновилися акції протесту власників автомобілів на єврономерах, які вимагали пом’якшення умов для розмитнення автомобілів.