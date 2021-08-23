Україна отримала 1,9 млрд доларів від МВФ – Рожкова

Україна 23 серпня Україна в рамках нового розподілу Міжнародним валютним фондом спеціальних прав запозичення (СПЗ) отримала свою частину в розмірі 1,9 мільярда доларів, повідомила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова.

«Сьогодні 1,9 млрд СПЗ надійшли на рахунок України в МВФ! Це кошти нової емісії, які Рада директорів МВФ розподілила між країнами, пропорційно їхньому капіталу в МВФ. Чудовий подарунок до Дня Незалежності», – написала Рожкова у фейсбуці.

У повідомленні на сайті МВФ від 23 серпня вказано, що сьогодні вступає в силу «найбільший за всю історію розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) в розмірі приблизно 650 мільярдів доларів США».

«Цей розподіл послужить серйозним стимулом для світової економіки, а при розумному використанні стане унікальною можливістю для подолання поточної безпрецедентної кризи», – заявила директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Ґеорґієва.

На початку серпня в Офісі президента повідомляли, що Україна очікує отримати СПЗ від Міжнародного валютного фонду в обсязі понад 2,7 млрд доларів 23 серпня. За повідомленням, Київ отримає позику «безоплатно та без жодних додаткових умов».