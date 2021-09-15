Долар перебуває поблизу річних мінімумів проти гривні

Національний банк України встановив на 16 вересня курс 26 гривень 65 копійок за долар, це на 1 копійку більше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на міжбанківському ринку, за даними Finance.ua, завершилися на рівні 26 гривень 63,5–65,5 копійки, це на 1,5 копійки менше за рівень закриття торгів 14 вересня.

«Усі розуміють, що тренд щодо просідання котирувань долара не може тривати вічно та колись це закінчиться. І найімовірніше – досить скоро», – пишуть про настрої на ринку фахівці сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався до вересня, коли Україна проходить період значних зовнішніх боргових виплат.