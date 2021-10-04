ЄС продовжує обговорювати можливі варіанти підтримки України – Служба зовнішніх зв’язків

Радіо Свобода зв’язалося із Європейською службою зовнішніх зв’язків, чий внутрішній документ опинився в медіа і в якому йдеться про можливе створення військово-навчальної місії ЄС в Україні.

На запитання, коли саме запрацює місія і як вона взаємодіятиме з українськими Збройними силами в разі її створення, представниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі зазначила: «Європейський союз шукає способи, як підвищити стійкість України, й обговорення можливих заходів із підтримки триває».

Створення військово-навчальної місії ЄС в Україні – один із варіантів співпраці, що обговорює Київ із Євросоюзом у рамках спільної політики безпеки і оборони блоку.

В українському МЗС переконані: її поява відповідатиме стратегічним інтересам як України, так і ЄС.

Водночас у Брюсселі паралельно розглядають й інші, менш масштабні варіанти співпраці: посилити вже чинну цивільну місію ЄС в Україні або ж залучити експертів Євросоюзу на підтримку представництва ЄС у Києві.