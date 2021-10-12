На Луганщині біля автотраси виявили схрон бойовиків з протитанковими мінами – СБУ

Служба безпеки повідомила, що виявила в Луганській області схрон бойовиків з арсеналом військових засобів ураження. Як передає пресслужба СБУ, cеред вилученого – постріли до ручного протитанкового гранатомета, а також міни з детонаторами.

«Тайник було обладнано у покинутій будівлі поблизу автобусної зупинки на одній з автотрас регіону. За оперативними даними, схрон у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань так званої «ЛНР» для вчинення диверсій. Під час огляду схованки правоохоронці вилучили: 13 протитанкових мін ТМ-62м, 7 пострілів до ручного протитанкового гранатомета, 2 протипіхотні міни МОН-50 та МОН-100, 8 бойових гранат із запалами, 3 детонаторів до протитанкових мін», – розповіли в СБУ.

За даними відомства, наразі тривають пошуки осіб з метою притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки України.

Днями в СБУ повідомляли, що з початку року на сході України виявили сотні кілограмів вибухівки.