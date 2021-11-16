У зоні ООС знешкодили російський безпілотник – Українська делегація у ТКГ

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі українські військові знешкодили російський безпілотник, який перетнув лінію розмежування на Донеччині, повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

«Російські збройні формування продовжують порушувати Мінські угоди та Комплекс додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню. Так, в районі проведення Операції об’єднаних сил засобами радіоелектронної боротьби було примушено до посадки БПЛА противника який перетнув лінію розмежування на Донеччині. Ним виявився БПЛА, котрий належить до російського багатоцільового безпілотного авіаційного комплексу «Орлан-10», що призначений для ведення розвідки і коректування вогню артилерії», – йдеться в повідомленні.

У делегації наголосили, що «Орлан-10» виробляє російське ТОВ «Спеціальний технологічний центр» у Санкт-Петербурзі і цей комплекс стоїть «виключно на озброєнні ЗС Російської Федерації».

«Крилатий трофей є черговим беззаперечним доказом і документальним підтвердження присутності російських військ, озброєння і техніки на сході України та політичної відповідальності російської сторони за порушення Мінських угод та Комплексу додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.2020 року», – заявили в українській делегації.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.