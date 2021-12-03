Байден заявив про підготовку ініціатив, що ускладнять плани Путіна

Президент США Джо Байден заявив 3 грудня, що він готує ініціативи, мета яких стримати Росію від реалізації агресивних планів проти України.

«Що я роблю – збираю найбільш повний і значущий набір ініціатив, щоб значно ускладнити пану Путіну подальші кроки та дії, до яких, як побоюються люди, він може вдатися», – сказав президент США, спілкуючись із журналістами.

За словами Байдена, його адміністрація перебуває в «постійному контакті» з Україною та європейськими союзниками щодо ситуації.

Раніше сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков, виступаючи у Верховній Раді, заявив, що Росія може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня.

За його словами, бачення ситуації українського військового командування збігається з оцінками іноземних партнерів.

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«Наша розвідка аналізує усі сценарії, включно з найгіршим. Вона відзначає, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності для ескалації буде кінець січня. Наголошую, ескалація є вірогідними сценарієм, але не обов’язковим, і наше завдання відвернути його. Чим краще ми спрацюємо самі разом з нашими партнерами, тим меншою буде загроза ескалації. Спосіб – зробити ціну можливої ескалації неприйнятною для агресора», – сказав міністр.

Він вказав на зацікавленість Києва в політико-дипломатичному вирішенні конфлікту і неможливість силових провокацій із боку ЗСУ, водночас додавши, що «шлях умиротворення агресора не розглядається, в разі потреби Україна дасть відсіч».

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За даними Києва, Росія утримує понад 100 тисяч військових і важкої техніки поблизу українського кордону. Це відбувається після масштабних військових навчань Росії на початку цього року, що викликає побоювання про можливе вторгнення.

Росія, яка захопила Крим у 2014 році і підтримує гібридні сили на Донбасі, заперечує планування нападу і звинувачує Україну та її західних союзників в ескалації напруженості.

Захід неодноразово закликав Москву відвести сили, погрожуючи наслідками.