Боевого комбата Лановенко начали судить в Дружковке

В Дружковке начали судить комбата 37 мотопехотного батальона Павла Лановенко. Его обвиняют в преступлениях по части 4 статьи 426-1 и по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины: это превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий в условиях особого периода и умышленное тяжкое телесное повреждение. Максимальное наказание по этим статьям – 10 лет тюрьмы. Чтобы поддержать побратима, в Дружковку приехали ветераны АТО и действующие военные. А саму судью охраняли несколько сотрудников службы судебной охраны.

13 января посетителей суда Дружковки встречают сотрудники службы судебной охраны. Все в балаклавах, у некоторых в руках защитные шлемы. В зале судебных заседаний тоже трое экипированных бойцов для защиты судьи. К чему такие меры? Просто сегодня по сути начинают рассматривать дело боевого офицера, комбата 37 отдельного мотопехотного батальона Павла Лановенко. Про охрану попросила судья Алевтина Гонтарь.

В чем обвиняют Лановенко

23 декабря 2020 года бойца батальона, который выполнял задачи на передовой, доставили больницу с раздавлением селезенки и другими травмами. Врачи свидетельствовали, что у бойца были внешние признаки наркотического опьянения. Солдат обвинил в избиении своего командира.

Предоставили помощь, спасли ему жизнь

В комментарии Радио Донбасс.Реалии Павел Лановенко отмечал ранее, что бойца не бил: его якобы выявили в состоянии наркотического опьянения, и комбат дал задание врачам отвезти подчиненного в больницу.

«Человек находился в наркотической передозировке. Человека отвезли, предоставили первичную помощь, чем спасли ему жизнь», – рассказал подробности Лановенко. Своей вины комбат не признает.

«Он достоин, чтобы за него приходить в суд»

Чтобы поддержать комбата, в суд пришли побратимы: действующие военные и ветераны АТО. Николай, боец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС приехал в Дружковку с передовой.

Считаю Лановенко невиновным

«Пришел поддержать побратима. Считаю Лановенко невиновным и надеюсь на рассудительность суда. Но побратимов надо поддерживать в любом случае, – делится мотивацией Николай. – Самого Лановенко до войны я не знал. Сейчас могу сказать, что как воин, как побратим он достоин того, чтобы за него приходить в суд, и не только в суд».

Приехал с побратимами в Дружковку и ветеран АТО Сергей Кошуков.

Тут совершается беззаконие ГБР

«Поддерживаем боевого настоящего офицера вооруженных сил: он пошел в начале войны простым солдатом, стал офицером и сделал самый боеспособный батальон. Тут совершается беззаконие ГБР, – поэтому мы и будем его поддерживать», – рассказал перед началом заседание ветеран.

«Обвинения сфабрикованы» – Лановенко

Сам Павел Лановенко рассказал нам, что пришел в суд с хорошим настроением, виноватым себя не считает.

Обвинения наиграны и сфабрикованы

«В обвинительном акте указано то, что проведена экспертиза потерпевшего, доказана моя вина. Хотя в экспертизе четко указано, что – «возможно», «вероятно». Конкретно, что он получил эти травмы от нанесения телесных повреждений, – ничего не указано. Поэтому много вопросов, будем с ними разбираться в заседаниях. И люди, которые следят за моим делом, увидят, что обвинения все наиграны и сфабрикованы».

Да и вообще, разводит руками Лановенко, на сегодняшний суд его принудительно должны были привезти полицейские из Волновахи: так решила 8 декабря судья Алевтина Гонтар. Но казус в том, что комбат утверждает: никаких повесток или других оповещений о суде не получал. А о сегодняшнем суде вообще узнал от сотрудников полиции Волновахи.

Если бы я не прибыл, была бы возможность содержания под стражей

«Про сегодняшнее заседание я вообще узнал от сотрудников волновахской полиции: туда пришел привод принудительно меня доставить в суд. По моему мнению, это делают специально: если бы я не прибыл сегодня, не прибыл бы еще раз, – у прокуроров была бы возможность изменить мне меру пресечения на содержание под стражей», – предполагает обвиняемый.

Отвод судье

Защитник Лановенко адвокат Александр Кадиевский объявил отвод судье. Он утверждает, что есть сомнения в беспристрастности Алевтины Гонтар: по словам адвоката, судья на прошлом заседании 8 декабря вынесла решение о принудительном приводе Лановенко и, таким образом, приняла сторону обвинения.

А Лановенко, утверждает Кадиевский, о заседаниях 8 декабря и 13 января никак не известили: он не получал повесток, звонков или смс. То есть, законных оснований для принудительного привода, считает адвокат, у судьи не было.

Возникли сомнения в беспристрастности судьи

«8 декабря, когда я узнал, что не смогу прибыть в суд, я позвонил прокурору и сообщил, что по объективным причинам не буду приезжать и моему подзащитному тоже нет смысла из другого города ехать. Прокурор (Виталий Магера – ред.) сказал: да, конечно, проблем нет. Но 8 декабря в суд пришел другой прокурор. Он заявил судье, что к Лановенко надо применить привод, потому что тот не является в суд. Почему судья приняла просто слова прокурора и еще до начала слушаний приняла решение о принудительном приводе, – нам не понятно. Поэтому возникли сомнения в ее беспристрастности», – рассказал Кадиевский в комментарии Радио Донбасс.Реалии.

Судья же до начала заседания сказала, что повестки, которые направляли почтой, возвращались назад, а СМС доставить невозможно, телефон якобы отключен. Хотя прямо в зале суда Лановенко позвонили, и вызов прошел без проблем. Оказалось, что в деле указан почему-то номер телефона, который Лановенко использует не для мобильной связи, а для интернет-мессенджеров.

Позиция обвинения

Прокурор Виталий Магера отметил, ссылаясь на законодательство, что несогласие с процессуальными решениями судьи не может быть основанием для отвода судьи. Поэтому заявление стороны защиты про отвод он назвал необоснованным.

Также Магера пояснил ситуацию 8 декабря, когда вынесли решение о принудительном приводе Лановенко. Оказывается, он действительно обсуждал с адвокатом обстоятельства, по которым Кадиевский с обвиняемым не могут быть в суде. Но повестка на это заседание пришла не Магере, а другому прокурору. И уже этот прокурор хлопотал о принудительном приводе. Такая вот прокурорская нестыковка.

Год без зарплаты

В итоге ходатайство защиты не удовлетворили. Дело комбата продолжит рассматривать Алевтина Гонтар. Потерпевший на суд не явился, поэтому его позицию по делу Радио Донбасс.Реалии пока не может представить. А Павел Лановенко уже год живет без зарплаты: он выведен в распоряжение командования, и никакие обязанности не выполняет, и на работу из-за контракта с ВСУ тоже устроиться не имеет права. Боевой офицер говорит, что семья сейчас живет благодаря зарплате жены и волонтерской помощи.

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