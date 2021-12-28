Фильтровальные станции в Марьинке и Красногоровке заработают в ближайшее время, местные власти уже набрали будущий персонал. Прифронтовые города ждали чистой воді несколько лет. В начале войны ее не было вообще, затем из кранов шла только техническая. Трубы должны почиститься от грязи и технических осадков, говорят коммунальщики, это может занять несколько месяцев.

13 декабря в Донецкой областной государственной администрации представили две новых фильтровальных станции для прифронтовых Марьинки и Красногоровки. Работы над проектом шли 3-4 месяца и обошлись примерно в 64 миллиона гривен, говорит Радио Донбасс.Реалии директор департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Сергей Гончаренко. После очистки воды должна будет соответствовать европейским нормам.

«Это и проектно-сметная документация, и технадзор, и все остальное. Это все были бюджетные средства, в состав станции вошли также несколько километров сетей технической и питьевой воды, канализация, линия электроснабжения, генераторы и подстанции», – говорит Гончаренко.

Около года после начала войны воды в двух городах не было вообще, затем подключили техническую. В 2017-2018 годах местные власти рассматривали проект строительства нового водовода для питьевой воды на замену тому, что связывал города с ныне неподконтрольным Донецком. Однако из-за высокой стоимости от проекта отказались, говорит Гончаренко.

«В старых ценах 2017 года одна нитка этого водовода обошлась бы в 250 миллионов гривен, две – 350-370 миллионов. Я проанализировал эту ситуацию, доложил главе ОГА, что не вижу смысла в этом проекте. Если пересчитать смету в нынешних ценах это были бы 400-450 миллионов гривен», – уточняет он.

Фильтровальные станции установили на врезках технической воды в Южно-Донбасский водовод, заложив проектный суточный объем воды 2400 кубометров на Марьинку и 4800 на Красногоровку. Персонал новых станций отправится на обучение в ближайшее время, говорит Радио Донбасс.Реалии заместитель главы Марьинской городской военно-гражданской администрации Александр Вилиток. 17 декабря чиновник планирует узнать дату обучения, у него запланировано совещание с департаментом ЖКХ областной администрации.

«Для работы двух станций нужно 18 человек: операторы-технологи, электрики и другие. Какое-то профильное образование должно быть. Обучение персонала – это один день, расписываются процедуры запуска, даются памятки, ничего сложного. Станции будут обеспечивать сырую питьевую воду, ее можно будет пить», – говорит Вилиток.

Чистая вода должна вымыть осадки из старых труб

На очистку водоводов Красногоровки понадобится 2-3 месяца, говорит директор коммунального предприятия «Вита» Олег Холод. Чистая вода должна промыть трубы и вымыть оттуда осадок, накопившийся за несколько лет. Процесс не будет очень быстрым из-за «закрытой» системы водоснабжения, выполнить предварительное хлорирование труб водопровода практически нереально по техническим причинам.

«Это будет не сразу. В трубах накопилась муть и грязь, ее надо сначала очистить, а потом появится хорошая чистая вода. Годами старые водоводы забивались, так что нужно время. Когда пойдет вода с фильтровальной станции, она будет сама очищать трубы», – пояснил специалист.

В центре города продолжает работать артезианская скважина, чью работу обеспечивают местные власти и церковный общинный центр, и бювет. Также продолжается развоз питьевой воды по бакам, которые стоят по городу, говорит глава коммунального предприятия. Также в городе есть частная артезианская скважина возле вокзала, с которой снимали электрооборудование, однако впоследствии местные жители получили возможность и дальше получать оттуда воду.

Очистка воды на новых станциях будет осуществляться как химическими средствами, с использованием гипохлорита, так и механическими – с помощью израильских технологий. Качество воды будет высоким, говорит Холод, используются современные технологии.

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