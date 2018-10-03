(Друкуємо мовою оригіналу)

Без воды, света и газа. Это будни жителей Донбасса по обе стороны линии разграничения. Кто ответит за разрушенную ЖКХ-инфраструктуру? Зачем контролируемые Россией группировки «ЛДНР» специально атакуют объекты ЖКХ и бригады ремонтников? И возможно ли заставить Россию воевать, не ввергая жителей Донбасса в Средневековье? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорил глава правления Луганского областного правозащитного центра «Альтернатива» Валерий Новиков.

– Валерий, ваш центр создал отчёт под названием «Тест на выживание: жилищно-коммунальные будни гражданского населения в зоне конфликта». Достаточно объёмный отчёт, показывает все убытки, которые понесли объекты инфраструктуры в результате военных действий за пятый год конфликта. Зачем создан этот отчёт и кто его целевая аудитория?

– Целью этого отчёта было собрать максимально полную информацию, которая касается обстрелов объектов инфраструктуры, а именно тех, которые относятся к объектам, поставляющим воду, электроэнергию и газ.

В ходе исследования мы получили информацию, что в особенности на подконтрольной Киеву территории Украины разрушено огромное количество объектов инфраструктуры в результате обстрелов неизбирательного характера, которые запрещены международным гуманитарным правом. Согласно праву, недопустимо обстреливать те объекты гражданской инфраструктуры, которые обеспечивают жизнь людей в населённых пунктах. За это предусмотрена уголовная ответственность.

– Как определять тех, кто обстреливал эти объекты инфраструктуры? Речь идет о Луганской ТЭС, Углегорской ТЭС, Донецкой фильтровальной станции, газопроводах, которые питали Красногоровку, Авдеевку. Как сейчас выяснить, кто обстреливал?

– Мы не имеем доступа ко всем данным, которые позволили бы нам собрать полную информацию об этих преступлениях.

Международный уголовный суд ещё не вынес своего решения: в Украине гражданский либо это международный конфликт

Наши кейсы, задокументированные факты: интервью свидетелей, фото, видеофиксация не могут послужить для полного расследования преступлений. Но они могут стать наводкой для расследования в рамках Международного уголовного суда.

Что делает Украина для того, чтобы привлечь к ответственности лиц и чтобы понять, какая сторона совершала эти преступления? Украина собирает информацию относительно таких преступлений и направляет ее в Международный уголовный суд. Сейчас Международный уголовный суд ещё не вынес своего решения относительно того, в Украине гражданский конфликт либо это международный конфликт.

Наши собранные данные служат тому, чтобы помочь суду определиться с квалификацией преступлений, которые совершаются в зоне конфликта. В будущем мы надеемся, что на территории Украины будет развёрнуты представительства Международного уголовного суда, которые смогут провести более глубокое расследование и определить виновников.

– Сколько сейчас, по вашим оценкам, людей живут в таком условном Средневековье? Это уже критическое число или контролируемое?

– Сложно говорить о числах, поскольку они меняются. Конфликт идёт, и в один момент с 2014 года какое-то время это охватывало миллионы людей. Луганская ТЭС не работала и не подавалась электроэнергия по обе стороны линии соприкосновения.

Даже в 2018 году уже были обстрелы крупных магистралей, которые не позволяли людям пользоваться благами цивилизации

Только весной этого года было восстановлено теплоснабжение в Марьинке и Красногоровке. Даже в 2018 году уже были обстрелы крупных магистралей, которые также на какой-то период времени не позволяли людям пользоваться благами цивилизации. У людей периодически пропадает газ, свет, вода. Проводятся ремонтные работы.

Коммунальные службы, которые работают сейчас там, вблизи линии разграничения, подвергаются обстрелам. Даже в 2018 году работники коммунальных служб получали ранения.

– Валерий, такое впечатление, что группировки «ЛДНР», контролируемые Россией, специально не допускали ремонтные бригады, специально повреждали объекты коммунальной инфраструктуры.

– Это подтверждается рядом респондентов, которых мы опросили. Также ряд людей, которые предоставляли нам информацию, являются работниками коммунальных учреждений. Были случаи, когда «ЛДНР» обстреливали объекты инфраструктуры, не допускали работников военно-гражданских администраций, чтобы они не могли на месте стабилизировать ситуацию.

– Зачем уничтожать объекты, которые не несут непосредственно военной угрозы?

– Чтобы усилить свои позиции на переговорах путем шантажа, незаконные вооруженные формирования показывают, что они могут повлиять и могут использовать такие незаконные методы.

– А люди, которые живут в этих населённых пунктах, видят, признают, что из-за другой стороны не восстанавливаются газопроводы, водопроводы, линии электропередач?

– Это сложный вопрос, поскольку большинство людей не вникают в то, кто именно обстреливает эти объекты. Если в тех населённых пунктах, где это явно понятно, люди говорят, что та сторона обстреливает.

– Украинские вооруженные формирования уничтожали специально ЖКХ, инфраструктуру?

Российские правозащитные организации на данный момент не имеют доступа на неподконтрольную Киеву территорию Украины

​– Наше исследование касалось подконтрольной Киеву территории Украины, так как доступа на неподконтрольную у нас нет. Даже международные наши партнёрские организации, российские правозащитные организации на данный момент не имеют доступа на неподконтрольную Киеву территорию.

В связи с этим, мы не можем фиксировать такие разрушения объектов инфраструктуры на той территории. На подконтрольной территории мы не зафиксировали ни одного случая обстрелов инфраструктуры украинской стороной. Нельзя исключать, что такие случаи возможны. Такие объекты могли быть разрушены путем случайных попаданий, что тоже недопустимо.

– Интересная формулировка, что международным правом карается обстрел объектов инфраструктуры при любых условиях, если эти дома и города не используются для военных целей. А если, допустим, члены группировки «ЛДНР» поставили «Грады» в жилом квартале, украинская сторона ответила на этот обстрел, это считается использованием этих объектов в военных целях?

– Если сторона «ЛДНР» разместила свои объекты в таких местах, это уже является международным преступлением. Если будет обстрел со стороны Украины по данным объектам и будет доказано, что там находились вооружённые силы так называемых «ЛДНР», будет исследоваться вопрос, а могло ли быть освобождение данных территорий другими методами и способами, не подвергая угрозам гражданское население. Если да, то их нужно было использовать.

– Где сейчас на Донбассе наиболее страшные коммунальные условия проживания, где нет воды, света, газа?

– На момент начала лета этого года была очень сложная ситуация в селе Крымское Луганской области, которое постоянно обстреливается. Люди регулярно страдают от того, что периодически пропадает свет, водоснабжение и, в том числе, отопление.

– Есть ли какие-то рычаги, чтобы заставить вторую сторону конфликта не покушаться, не атаковать объекты инфраструктуры, чтобы миллионы людей не оставались без света, воды и газа?

– На Российскую Федерацию на данный момент можно воздействовать со стороны международных инстанций, так как всё, что предпринято со стороны Украины, не воспринимается Россией. Действия Европы также не сильно влияют на то, чтобы Россия не продолжала эти агрессивные действия. Но говорить об этом на международных площадках, использовать такого рода отчёты – это аргументы, которые заставляют в дипломатических кругах России подбирать оправдания. Это не настолько эффективно, но это нужно использовать.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)