Шопінг-тури та російські паспорти: що ще мешканці окупованого Донбасу роблять в Ростові? Ціни в Ростові та в Донецьку: де дорожче? Що відбувається в Ростові сьогодні?
Донецьк 2021: жителі «ДНР» показали як і навіщо їздять в Росію
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