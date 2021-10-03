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Донецьк 2021: жителі «ДНР» показали як і навіщо їздять в Росію

Донецьк 2021: жителі «ДНР» показали як і навіщо їздять в Росію
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Донецьк 2021: жителі «ДНР» показали як і навіщо їздять в Росію

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Ексклюзив: репортаж з Донецька. На що «русский мир» перетворив Донецьк? Як росіяни ставляться до українців? Як з «ДНР» та «ЛНР» добираються до Росії?

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