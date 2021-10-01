Донбасс. Главное за день: В ОРДЛО снова отменили комендантский час и «таможню»

Коротко о главных событиях 1 октября, которые важны для украинского востока

Ситуация на фронте

Тринадцать раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 30 сентября. Один украинский военный погиб, один ранен. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 8 обстрелов. Двое военных ранены. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

СБУ и ВСУ задержали члена группировки «ЛНР»

Вооруженный автоматом Калашникова и в бронежилете человек вышел на позиции украинских военных вблизи Попасной. Как сообщает спецслужба, «он разочаровался в идеях группировки и решил вернуться в родной город». Продолжается досудебное следствие.

Группировка «ЛНР» продлила отмену комендантского часа в ОРЛО

Соответствующий «указ» сегодня подписал глава группировки Леонид Пасечник, передают информационные ресурсы группировки. Согласно бумаге, режим комендантского часа приостановлен до 1 февраля. При этом, группировка «ДНР» также продлила комендантский час в ОРДО, но только на выходных.

В Донецке на шахте имени Засядько продолжают тушить пожар

В так называемом «МЧС ДНР» сообщают, что видимые очаги возгорания на аварийном участке потушены, но обрушение горных пород в некоторых местах не позволяет оценить реальную картину происходящего. Спасатели продолжают искать пропавшего во время аварии горняка. На предприятии вечером 23 сентября произошло возгорание пересыпа транспортной ленты. В шахте находился 61 человек, из них 26 – на аварийном участке. На поверхность вышли все, кроме одного.

Между ОРЛО и ОРЛО начали демонтировать «таможенные пункты»

Об этом сообщают информационные ресурсы группировок «ЛДНР». Так называемая «таможня» между ними есть на четырех автомобильных пунктах пропуска: «Дебальцево», «Снежное», «Никишино» и «759-й км трассы М-03». Мероприятие проходит в рамках так называемого «договора о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции».

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