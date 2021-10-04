Наступним прем’єр-міністром Японії стане Фуміо Кісіда

Парламент Японії 4 жовтня має затвердити на посаді прем’єр-міністра країни Фуміо Кісіду.

Минулого тижня Кісіда змінив Йошіхіде Сугу на посаді лідера владної Ліберально-демократичної партії. Разом зі ще однією політитсилою вони створюють коаліційну більшість в обох палатах парламенту.

Суга сьогодні подав у відставку з посади очільника уряду, пропрацювавши лише рік. Рейтинг його уряду впав, зокрема, через неефективну, на думку суспільства, протидію пандемії.

Від колишнього очільника МЗС Кісіди не очікують істотної зміни політики уряду, але він обіцяв зрушення в економічному секторі.

Кісіда очолив партію перед парламентськими виборами, які відбудуться 28 листопада. За прогнозами, владна партія та її партнер по коаліції збережуть більшість, але втратять частину місць у парламенті.

Майбутній прем’єр виступає за міцні японсько-американські відносини, частково, для протидії Китаю та КНДР.