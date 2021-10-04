Біля узбережжя Каліфорнії стався розлив нафти

У США біля узбережжя Південної Каліфорнії стався масштабний розлив нафти. Про це повідомляє Associated Press.

Влада міста Гантінгтон-Біч заявила, що у води округу Оріндж розлилося понад пів тонни нафти.

Розлив стався через несправність трубопроводу, з’єднаного з нафтовою платформою, повідомила інспектор округу Оріндж Катріна Фоулі. У компанії Amplify Energy, якій належить трубопровід, заявили пізніше, що його відключили.

Інцидент мав значні наслідки для місцевої фауни, зазначає агентство. На пляжі з океану виносить виносить мертвих птахів та риб. Берегова охорона США розгорнула плавучі бар’єри, щоб спинити подальше розповсюдження нафти, зокрема, на територію місцевого екологічного заповідника.

Через розлив нафти влада Гантінгтон-Біч скасувала останній день щорічного авіашоу.

Це один із найбільш значних розливів нафти в історії Південної Каліфорнії. У 1990 році через аварію нафтового танкера у Гантінгтон-Біч у океан вилилося близько 1,6 мільйона літрів нафти. Тоді масового загинула риба та тисячі птахів.