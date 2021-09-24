Український закон про деолігархізацію «сколихнув Європу». Огляд західної преси

Анастасія Морозова

Верховна Рада України 23 вересня ухвалила закон про деолігархізацію. Сьогодні західна преса зосередилася на обговоренні закону. Паралельно заголовки публікацій нагадують про, за попередньою кваліфікацію правоохоронців, «замах на вбивство» першого помічника президента України Сергія Шефіра.

«Український парламент ухвалив закон, який обмежує вплив олігархів на політику, на наступний день після невдалої спроби вбити першого помічника Зеленського. Президент України припустив, що спроба вбивства могла бути спровокована реформою. Зеленський у своїй заяві додав, що «необхідно» захистити країну від бізнесменів, які десятками років корумпували її політичну систему», – пише британська The Independent.

Західні журналісти також нагадали, що закон може торкнутися не тільки конкурентів президента, а й олігарха Коломойського, з яким часто пов’язують очільника України.

«Експрезидент країни та цукерковий магнат Петро Порошенко може постраждати від закону, крім нього – бізнесмен Ігор Коломойський, який підтримував Зеленського на виборах 2019 року та контролює найпопулярніший телеканал України «1+1», – пише сайт міжнародного телеканалу Euronews.

Утім, іноземні ЗМІ відзначають і попередні кроки Зеленського назустріч боротьбі з олігархами.

«Раніше Зеленський неохоче чинив опір олігархам, а його передвиборчу кампанію підтримував телеканал, що належить мільярдеру Ігорю Коломойському. Однак відтоді він дистанціювався від бізнесмена і за останні місяці зробив кілька сміливих кроків проти деяких представників ділової еліти. У березні уряд закрив три промосковські телеканали, які належали товаришу бізнесмена, політику Віктору Медведчуку, а пізніше звинуватив Медведчука у зраді», – зазначає Financial Times.

Стратегія боротьби президента Зеленського з олігархами зазнала і критики від західних політичних експертів. Старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Ендрю Вілсон у заголовку свого матеріалу назвав кампанію президента «нестабільним протистоянням».

«Зеленського мотивують турботи про падіння рейтингів опитування, тиск з боку Росії та сильне бажання добрих відносин з адміністрацією Байдена. Кампанія протидії вплинула на заходи проти деяких олігархів, але в цілому вона неповна.

Кампанія стимулює тенденцію Зеленського до управління неформальними засобами. Це дозволило йому діяти швидко, але це має ризик повернути олігархічний вплив і дозволить легко змінити реформи в майбутньому», – резюмує Вілсон.

Тим часом Рада Європи привітала Україну з ухваленням антиолігархічного законодавства. Генеральний секретар Турбйорн Ягланд назвав реформу важливим кроком на шляху виконання українських зобов’язань перед Європою.

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