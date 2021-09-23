Рада розглядатиме законопроєкт «про олігархів» (трансляція)

23 вересня Верховна Рада України розгляне у другому читанні законопроєкт «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Більш відомий як законопроєкт «про олігархів».

Радіо Свобода транслюватиме засідання парламенту наживо.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прогнозував, що понад 230 народних депутатів підтримають у другому читанні законопроєкт про олігархів.

1 липня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила за основу законопроєкт «про олігархів». За це рішення проголосували 275 депутатів.