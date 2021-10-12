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Печерський суд обирає запобіжний захід Медведчуку

На запитання журналістів, чи готовий він до арешту, Віктор Медведчук попросив «не хвилюватися»

У вівторок 12 жовтня Печерський районний суд Києва розглядає запобіжний захід лідеру «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Раніше Медведчуку вручили клопотання про зміну запобіжного заходу із домашнього арешту на взяття під варту із можливістю внесення застави у вигляді одного мільярда гривень. Медведчук заявив, що не має таких коштів, адже його рахунки заблоковані.

На запитання журналістів, чи готовий він до арешту, він попросив «не хвилюватися»:

«І прокурори нехай теж не хвилюються. Все взяв. До всього готовий. Все робитиму, як встановив закон. При цьому, надалі продовжуватиму боротися із цією владою. Так, як і боровся. Власне, так, як і продовжує боротися наша партія».

Лідер «ОПЗЖ» відкидає будь-які звинувачення у свій бік і називає справу проти нього політичною.

Його соратник Нестор Шуфрич, який теж прибув до суду, сказав журналістам Радіо Свобода:

«Я думаю, що це заради відволікання уваги від тих проблем, які є сьогодні. Це і «офшорний скандал», і ситуація з Разумковим, і отруєння Антона (народного депутата Антона Полякова – ред.). Провал з антиковідними усіма діями... До речі, ця справа є дуже абсурдною. Хочуть притягнути до відповідальності людину, яка посприяла в 2014-му році виключно контактами по телефону щодо поставок українського вугілля з державних підприємств на державні електростанції».

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Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 8 жовтня повідомила про оголошення нової підозри депутату Верховної Ради Віктору Медведчуку. Ця підозра стосується статей про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій.

Віктора Медведчука вже підозрюють у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни. Йому загрожує від 12 років в’язниці до довічного ув’язнення. Серед висунутих йому раніше звинувачень є замах на розкрадання природних ресурсів, передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю, антиукраїнська діяльність. Наразі він перебуває під домашнім арештом.

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