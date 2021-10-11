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Медведчуку вручили клопотання про арешт із заставою в 1 мільярд гривень – Офіс генпрокурора

Віктор Медведчук наразі перебуває під домашнім арештом

Народному депутаті від «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку вручили клопотання про зміну запобіжного заходу із домашнього арешту на взяття під варту із можливістю внесення застави. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

«Підозрюваному (Віктору Медведчуку – ред.) справді вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання пі вартою з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень», – сказала представниця пресслужби.

Вона зазначила, що наразі невідомо, коли суд розглядатиме це клопотання.

Раніше інформацію про таке клопотання оприлюднив однопартієць Медведчука Ренат Кузьмін.

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Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 8 жовтня повідомила про оголошення нової підозри депутату Верховної Ради Віктору Медведчуку. Ця підозра стосується статей про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій.

Віктора Медведчука вже підозрюють у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни. Йому загрожує від 12 років в’язниці до довічного ув’язнення. Серед висунутих йому раніше звинувачень є замах на розкрадання природних ресурсів, передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю, антиукраїнська діяльність. Наразі він перебуває під домашнім арештом.

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