Донбасс. Главное за день: ОБСЕ в Донецке заблокирована, центры вакцинации на Луганщине продлили режим работы

Коротко о главных событиях 20 октября, которые важны для украинского востока

Группировка «ДНР» продолжает блокировать работу миссии ОБСЕ в Донецке

Об этом говорится в последнем отчете наблюдателей. По их данным, продолжается собрание из нескольких десятков человек перед гостиницей, в которой проживают члены миссии в Донецке. Патрули не могут ни выехать, ни приехать. Напомним, миссия ОБСЕ приостановила свою работу в Донецке из-за протестов возле ее штаб-квартиры. Митингующие требуют освобождения члена группировки «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября.

МИД России отреагировал на задержание члена группировки «ЛНР» Андрея Косяка

Москва назвала действия Киева «провокационными» и призвала сообщить местонахождение Косяка для допуска к нему работников российского консульства. Украинская делегация в ТКГ расценила заявление российского МИДа как официальное признание участия российских граждан в вооруженном конфликте на Донбассе.

Ситуация на фронте

Восемь раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 19 октября. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 9 обстрелов. Один украинский военный ранен. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Центры вакцинации против COVID-19 в Луганской области продлили режим работы

Теперь они работают до 18:00, сообщает пресс-служба областной администрации. Продление графика работы центров связано с увеличением количества желающих получить прививку против коронавируса. На Луганщине ежедневно работают семь центров вакцинации в Северодонецке, Старобельске, Новоайдаре, Сватово, Станице Луганской, Рубежном, Троицком.

В Украине с 21 октября начнут действовать новые правила межрегиональных перевозок

Об этом сообщает министерство здравоохранения. Правила предусматривают возможность поездки между регионами только для людей, которые имеют COVID-сертификат или справку о вакцинации. Речь идет о железнодорожном, авиационном и автотранспорте. Исключение только для общественного транспорта в городах и перевозчиков внутри одной области.

На Донетчине развернули более 260 стационарных пунктов обогрева

Об этом сообщает пресс-служба обласной администрации. Во время ухудшения погодных условий и значительного понижения температуры воздуха все они будут переведены на круглосуточный режим работы. Там можно получить помощь и горячие напитки. В случае необходимости работники пунктов обогрева могут вызвать бригаду медиков.

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