Донбасс. Главное за день: всплеск COVID-19 и отремонтированный мост в Славянске

Коротко о главных событиях 22 октября, которые важны для украинского востока

Ситуация на фронте

Четыре раза российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 21 октября. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 9 обстрелов. Двое украинских военных получили ранения и травмы. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Статистика заболеваемости COVID-19

23 785 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за сутки 21 октября. Это наибольшее количество с начала пандемии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области – 1178 человек заболели, 94 – умерло от осложнений болезни. На Луганщине – 603 новых случая заражения, 14 – летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки 155 человек заболели, 41 – умер от осложнений ковид. В ОРДО – 1047 заболевший и 92 умерших.

ВУЗам Украины рекомендуют перейти на дистанционное обучение

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет. По его словам, МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября. Шкарлет отметил, что решение по обучению в школах со следующей недели будет приниматься в каждом отдельном регионе с учетом эпидемической ситуации. Он также призвал всех педагогов, студентов и их родителей вакцинироваться, чтобы защитить себя от рисков заболевания COVID-19.

Центр вакцинации в Мариуполе переезжает с «Укрпочты» на ж/д вокзал

Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Центр вакцинации будет размещаться в здании ж/д вокзала, на 3-м этаже, в зале ожиданий. График работы: ежедневно, с 10:00 до 16:00. Другие центры продолжают работать без изменений.

Третий центр вакцинации против COVID-19 заработал в Славянске

Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Центр создан на базе Центра детского и юношеского творчества по ул. Центральная, 39. Режим работы с 9:00 до 16:00 без выходных. Напомним, что сделать прививку в Славянске можно также в центрах массовой вакцинации в центральной библиотеке и центральном отделении «Укрпочты».

Центры вакцинации на Луганщине увеличили время работы

Об этом сообщает областная администрация. Сделать прививку можно до 18:00. Центры вакцинации в Луганской области работают в Северодонецке, Старобельске, Новоайдаре, Сватово, Станице Луганской, Рубежном, Троицком.

В Славянске открыли движение по мосту через реку Казенный Торец

Об этом сообщает городской совет. В начале марта в покрытии моста образовались сквозные провалы, из-за чего движение через него было перекрыто. Власти Славянска не смогли оперативно организовать ремонт моста из-за политического кризиса в горсовете. В итоге деньги на ремонт переправы выделили из бюджета Донецкой области.

Ипотека под 3%. Опубликованы результаты 3-го отбора.

Об этом сообщает Госфонд содействия молодежному жилищному строительству. Уже завтра, 23 октября, можно будет снова подать заявление об участии в следующем розыгрыше. Напомним, «Держмолодьжитло» провел уже два отбора победителей из числа переселенцев на получение кредита. Проект реализует правительство Украины при поддержке правительства Германии. Процедура осуществляется путем случайного выбора с помощью генератора случайных чисел.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу