На Донбасі зазнали поранення двоє українських військових

Російські гібридні війська 23 жовтня обстріляли позиції українських військових у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», унаслідок обстрілу двоє військових дістали поранення. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ОТУ «Схід».

«Сьогодні збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення», – йдеться в повідомленні.

Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу, їхній стан задовільний.

Упродовж минулої доби, 22 жовтня, з боку бойовиків зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Військові перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.