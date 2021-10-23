«Вот что значит нет ОБСЕ»: дончане рассказывают про обстрелы в городской черте

Миссия ОБСЕ уже неделю заблокирована в Донецке на территории своей штаб-квартиры. В это время дончане впервые за долгое время стали слышать боевые действия в черте города.

«Давно не было такой интенсивности. Вот что значит нет ОБСЕ, – говорит житель западной части Донецка. – Накануне (22 октября – ред.) были массивно обстреляны прифронтовой Петровский район и Старомихайловка. Обстрелы вчера вечером продолжались довольно долго, на протяжении получаса. Такого давно не было. При этом было слышно, что работала тяжёлая техника (предполагаю, что артиллерия 120-мм, а может даже танки). Более того, как обстреливали Петровку, были слышно даже жителям соседнего Кировского района. Расстояние 10-12 км, и при этом было отчетливо слышно. Эти обстреливали явно вблизи жилых домов, прикрываясь людьми. Учитывая, что теперь в некоторых районах у СММ нет доступа к мониторингу, понятно, кто является зачинщиком и провокатором».

«Начали постреливать западную часть. Петровский, Старомихайловка. Продолжается «концерт» возле отеля, где ОБСЕ», – рассказал другой житель Донецка.

На видео, которые жители разместили в соцсетях, есть как приходы, так и выходы тяжелых орудий. Вот как звучит обстрел в районе шахты «Трудовская» (Петровский район):

Старомихайловка:

Российские гибридные силы обвиняют в обстрелах армию Украины и говорят об обесточивании 1300 абонентов в районе Старомихайловки.

Однако, на противоположной стороне в этом районе находится Красногоровка, и по ней, по данным штаба операции Объединенных сил, в прошлые сутки попадали 120-миллиметровые минометные и 100-мм артиллерийские снаряды.

Митинг, организованный группировкой «ДНР» под штаб-квартирой ОБСЕ, продолжается, на нем выступила даже певица Юли Чичерина, активно поддерживающая российскую агрессию на Донбассе.

Россия в конфликте на Донбассе В течение семи лет Россия отрицает свое участие в захвате украинских городов в 2014 году, заявляя, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы. Западные и украинские сообщества расследователей и журналисты обнаружили многочисленные факты поддержки конфликта со стороны Кремля: были поименно установлены более 2000 российских военных, воевавших на Донбассе, 50 типов оружия российской армии, артиллерийские обстрелы с российской территории и медали за боевые операции на украинской территории, а украинское следствие ведет уголовные дела против офицеров, которые руководили обстрелом Мариуполя, а также российских граждан, участвовавших в пытках людей.

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