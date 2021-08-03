До навчань Rapid Trident планують залучити 6 тисяч військових із 15 країн – Генштаб

До міжнародних навчань Rapid Trident 2021 року планують залучити близько шести тисяч військових із 15 країн, повідомили у Генштабі Збройних сил України 3 серпня.

«Уперше в історії Rapid Trident проводитимуть батальйонні тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою. Під час них заплановано спільні стрибки українських і американських десантників із літака військово-транспортної авіації США С-130», – повідомив начальник відділу багатонаціональних навчань Командування Сухопутних військ ЗСУ і на даний момент керівник групи планування Rapid Trident 2021 полковник Віталій Негоденко.

Під час українсько-американських навчань у межах програми перевірки та зворотного зв’язку концепції оперативних можливостей планують провести оцінку кількох підрозділів ЗСУ, а також курс оцінювачів НАТО, які проводитимуть інструктори Північноатлантичного альянсу, повідомили у Генштабі.

Українсько-американське командно-штабне навчання із залученням військ Rapid Trident 2021 розпочнеться 20 вересня і триватиме до 1 жовтня.

Наприкінці 2020 року в Міноборони повідомили, що Збройні сили України в 2021-му планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях, у тому числі у восьми на території України і 14 – за кордоном.