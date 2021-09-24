Крим: суд залишив під вартою ще одного фігуранта справи про «диверсію на загопроводі»

Підконтрольний Росії Верховний суд Крим 24 вересня залишив у силі рішення суду першої інстанції про взяття під варту Азіза Ахтемова, якого російське слідство підозрює в «диверсії на газопроводі» під Сімферополем. Відповідне рішення виніс суддя Олексій Козирєв, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Азіз Ахтемов залишиться під арештом щонайменше до 2 листопада.

За інформацією кореспондента, засідання пройшло в закритому режимі. Сам Ахтемов взяв участь у засіданні за допомогою відеозв’язку. За словами його адвоката Ісляма Веліляєва, почувається він нормально.

До цього суд відхилив апеляцію на арешт іншого фігуранта цієї справи, брата Азіза Асана Ахтемова.

3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки та затримали 5 осіб у так званій справі про «диверсію на газопроводі» в селі Перевальне. Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял.

6 вересня в Криму заарештували чотирьох затриманих. Так, на 60 діб заарештували братів Азіза й Асана Ахтемових, батькові затриманого Азіза Ахтемова Ескендеру дали 10 діб. Ще один син Ескендера, Арсен Ахтемов, отримав 15 діб арешту.

Також підконтрольний Кремлю Київський районний суд заарештував Нарімана Джеляла на два місяці – до 4 листопада. Наріман Джелял заперечує всі звинувачення на свою адресу.