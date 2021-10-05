Заарештованому кримському активістові Наріману Джелялу не надходять листи – адвокат

Адвокат Микола Полозов повідомив, що заарештованому кримськотатарському активісту Наріману Джелялу не надходять листи. У фейсбуці адвокат припустив, що це може бути пов’язане з роботою «цензорів».

«Жодні новини із зовнішнього світу Наріману не надходять. Також не надходять йому листи, хоча багато людей йому пишуть, у тому числі через електронну систему «Зонателеком». Причому його сусіду по камері такі листи приносять регулярно. Мабуть, стосовно Нарімана йде спеціальне уповільнення роботи цензорів, для того щоб зовсім відрізати його від новин з волі», – написав Полозов.

Минулого тижня підконтрольний Кремлю суд у Сімферополі розглянув апеляцію захисту Нарімана Джеляла, скоротивши на один день термін його перебування в СІЗО. Таким чином, активіст залишиться під арештом до 3 листопада.

Раніше адвокат Микола Полозов повідомляв, що активіста тримають у спецблоці – спеціальному відділі СІЗО, де максимально обмежена взаємодія із зовнішнім світом та з іншими ув'язненими.

До цього повідомлялося, що активісту посилили обвинувачення, тепер йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Наріман Джелял заперечує всі звинувачення на свою адресу.

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3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки та затримали 5 осіб у так званій справі про «диверсію на газопроводі» в селі Перевальне. Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял.

Влада України пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом «Кримської платформи», що відбувся 23 серпня.