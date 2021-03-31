У ЮНЕСКО засудили «системну репресивну політику» Росії в Криму – МЗС України

Країни-учасниці ЮНЕСКО стурбовані «системною репресивною політикою» Росії та незаконними археологічними розкопками в окупованому Криму. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій від імені 30 країн-членів організації 31 березня, повідомляє пресслужба МЗС України.

«Заява засуджує системну репресивну політику РФ проти свободи ЗМІ, переслідування журналістів, обмеження доступу до релігійних установ та мілітаризацію освітніх, наукових та культурних закладів. Делегації висловлюють стурбованість повідомленнями про незаконні археологічні розкопки, шкідливі консерваційні роботи та незаконну передачу культурних цінностей», – повідомили в міністерстві.

Також в заяві держави-члени ЮНЕСКО закликали Росію гарантувати безперешкодний доступ міжнародних механізмів у сфері захисту прав людини на територію Криму.

Під час зустрічі перша заступниця міністра закордонних справ України, голова Національної комісії у справах ЮНЕСКО Еміне Джапарова висловила подяку країнам, які підтримали в січні рішення 210-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО про продовження з боку організації моніторингу ситуації в Криму.

«Перша заступниця міністра запросила держави-члени ЮНЕСКО до участі в саміті Кримської платформи та закликала організацію здійснити практичний внесок у реалізацію цілей цього міжнародного координаційного механізму», – додали в МЗС України.

У січні Виконавча рада ЮНЕСКО в 12-й раз ухвалила рішення про проведення моніторингу ситуації в Криму після його окупації Росією. У жовтні 2020 року генеральний директор ЮНЕСКО у своїй доповіді відзначив погіршення ситуації в Криму і Севастополі.

Раніше президент України Володимир Зеленський своїм указом включив Російський державний музей Ермітаж, «Російське географічне товариство», Інститут археології Російської академії наук та інші структури до списку санкцій, зокрема, за археологічні розкопки в Криму.

Колишній заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, виступаючи на 40-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в Парижі, заявив, що дії Росії в Криму несуть «серйозну небезпеку» для Херсонеса і Ханського палацу.