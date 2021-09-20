Законопроєкт про олігархів включили до порядку денного на тиждень – речниця «Слуги народу»

Погоджувальна рада погодилася включила до порядку денного на тиждень два законопроєкти, на розгляді яких наполягала фракція «Слуга народу». Про це речниця франкції Юлія Палійчук заявила за підсумками ради 20 вересня.

«Погоджувальна рада підтримала пропозиції фракції «Слуга Народу» і ухвалила рішення включити до порядку денного Верховної Ради на цей тиждень законопроекти №5599 про олігархів і №5600 про наповнення бюджету», – написала вона в своєму телеграмі.

Раніше Палійчук анонсувала засідання фракції «Слуга народу» увечері 20 вересня.

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Вона також зазначила, що «Слуга Народу» не погоджується порядком денним на поточний тиждень, який запропонував Апарат Верховної Ради. Версія, яку пропонує президентська фракція, передбачає законопроєкти №5599, відомий як «закон про олігархів», а також закон №5600.

1 липня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила за основу законопроєкт «про олігархів». За це рішення проголосували 275 депутатів.