«Слуга народу» проведе засідання фракції, обговорюватимуть закон про олігархів – речниця

Парламентська фракція «Слуга народу» проведе засідання увечері 20 вересня, анонсувала її речниця Юлія Палійчук.

«Сьогодні о 19:00 відбудеться засідання фракції «Слуга Народу». У порядку денному засідання фінальні редакції і процедура розгляду законопроектів 5599 і 5600, а також кадрові питання, у тому числі, питання призначення нового голови Комітету з питань правоохоронної діяльності», – написала Палійчук у своєму телеграмі.

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Вона також зазначила, що «Слуга Народу» не погоджується порядком денним на поточний тиждень, який запропонував Апарат Верховної Ради. Версія, яку пропонує президентська фракція, передбачає законопроєкти №5599, відомий як «закон про олігархів», а також закон №5600.

«Також, фракція «Слуга Народу» пропонуватиме Погоджувальній раді розглянути й затвердити процедуру постатейного розгляду цих законопроектів», – йдеться в заяві.

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На 20 вересня призначені засідання погоджувальних рад парламенту.

1 липня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила за основу законопроєкт «про олігархів». За це рішення проголосували 275 депутатів.