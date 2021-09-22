Головне на ранок: Зеленський в ООН, «жовта» зона в Україні, Лондон заявив про «третього учасника» отруєння Скрипалів

Президент України Володимир Зеленський 22 вересня виступить із промовою на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН, з 23 вересня в Україні встановлюють «жовтий» рівень епіднебезпеки, британська поліція висунула звинувачення третьому підозрюваному у справі отруєння Скрипалів. Про це та інше – в огляді новин Радіо Свобода.

Зеленський виступить на Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський 22 вересня виступить із промовою на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Його виступ запланований на другу половину дня.

Напередодні президент України провів на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

З 23 вересня в Україні встановлюють «жовтий» рівень епіднебезпеки

В усіх регіонах України з 23 вересня буде встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.

Таке рішення 21 вересня ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головування прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

За словами голови уряду, епідемічна ситуація в країні стрімко погіршується, а вакцинація на сьогодні є найефективнішим способом протидії COVID-19, і держава «забезпечила можливість будь-кому щепитися безкоштовно».

За добу в Україні виявили 6 754 хворих на COVID-19

Протягом доби 21 вересня в Україні виявили 6 754 нових хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях», – йдеться в даних відомства.

Серед хворих – 625 дітей та 125 медпрацівників.

Апеляційний суд скасував закриття справи щодо обвинуваченого у підпалі редакційного авто «Схем»

Апеляційний суд Києва скасував рішення Броварського міськрайонного суду Київської області, що у червні 2021-го року закрив справу Кирила Баріхашвілі, якому слідство висунуло звинувачення у підпалі автівки водія програми журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA: Перший») Бориса Мазура.

21 вересня колегія суддів у складі Андрія Дриги, Василя Полосенка та Віктора Габрієля скасувала рішення суду першої інстанції про закриття кримінального провадження в частині обвинувачення Кирила Баріхашвілі.

Броварський суд закрив його раніше на підставі клопотання захисту обвинуваченого – що начебто були порушені терміни продовження досудового розслідування.

Отруєння Скрипалів: британська поліція висунула звинувачення третьому підозрюваному у справі

Поліція Великої Британії 21 вересня підтвердила висунення звинувачень третій людині у зв’язку з розслідуванням отруєння російського розвідника Сергія Скрипаля нервово-паралітичним агентом «Новічок» у 2018 року.

Як заявив Скотланд-Ярд, вдалося зібрати достатньо доказів, щоб висунути звинувачення людині, відомій як Сергій Федотов, у змові з метою вбивства, замаху на вбивству, володінні та використанні хімічної зброї та завданні тяжкої шкоди здоров’ю.

При цьому, за даними поліції, «Сергій Федотов» – це вигадане ім’я для «Дениса Сергеєва, який є членом російської військової розвідки ГРУ».

У посольстві Росії заяви Лондона про «третього учасника» отруєння Скрипалів назвали безпідставними.