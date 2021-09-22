22 вересня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- Президент України Володимир Зеленський виступить з промовою на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.
- На основних військових полігонах України, а також в акваторії Чорного і Азовського морів розпочнуться стратегічні командно-штабні навчання оборонного характеру «Об’єднані зусилля – 2021». В навчаннях візьмуть участь підрозділи 15 іноземних країн, у тому числі членів НАТО.
- На полях Генасамблеї ООН за ініціативи президента США Джо Байдена буде проведено міжнародний віртуальний саміт, присвячений боротьбі з пандемією COVID-19 і вакцинації. Мета саміту – «об’єднати громадянське суспільство, громадські організації, благодійників та промисловість разом зі світовими лідерами та узгодити спільне бачення спільного подолання COVID-19».
- На НСК «Олімпійський» в Києві відбудеться футбольний матч за Vbet Суперкубок України між командами «Динамо» (Київ) і «Шахтар» (Донецьк).
Цей день в історії
- 1835 року народився мовознавець, етнограф і філософ Олександр Потебня, – автор досліджень, які заклали фундамент української гуманітарної науки. З 1945 року ім’я ученого носить Інститут мовознавства Національної академії наук України.
- 22-23 вересня 1941 року в Умані, що на Черкащині, нацисти розстріляли понад 1400 євреїв, переважно чоловіків, затриманих напередодні під час облави в місті. Радіо Свобода зібрало унікальні свідчення уманських євреїв, яким пощастило вижити в часи окупації, та їхніх рятівників.
- 1980 року армія Іраку розпочала військову операцію в Ірані. Війна між двома країнами тривала майже вісім років, стала найбільшим воєнним конфліктом в Азії з часів Другої світової.
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