«Криваві місця». У Дніпрі з’явився екскурсійний маршрут місцями масових репресій та голодоморів

ДНІПРО – У Дніпрі презентували екскурсійний проєкт «Криваві місця Катеринослава – Дніпропетровська». Новий екскурсійний маршрут проляже місцями трагедій ХХ століття – масових страт мирного населення, репресій та голодоморів. Він охоплюватиме близько 20 локацій, розташованих по всьому місту. Це результат співпраці Туристичного інформаційного центру Дніпра та міського Музею спротиву Голодомору.

Вулиця Барикадна в центрі Дніпра, район будинку №2. Саме на цьому місці понад сто років тому, 11 жовтня 1905 року, була розстріляна масова демонстрація жителів Катеринослава (теперішнього Дніпра), які протестували проти російського імперського режиму, розповідає начальник експозиційно-виставкового та видавничого відділу комунального закладу «Музей спротиву Голодомору» Дніпровської міськради Валентин Рибалка.

«На цьому місці, на розі тодішньої вулиці Кудашівської та Катерининського проспекту, була розстріляна демонстрація містян. Насамперед це були учні місцевих навчальних закладів, робітники, їхні родини. У радянські часи демонстрацію називали мирною. насправді вона була далеко не мирною. Проте це таке питання… Це була багатотисячна демонстрація. Дехто з мемуаристів пише, що до 10 тисяч збиралося на цьому місці. Вони протестували проти самодержавства, за демократичні права. Було розстріляно багато людей, було багато поранених» – розповів Радіо Свобода історик.

За його словами, це одне з місць, які планують показувати людям у рамках екскурсій за новим маршрутом. Дніпро насичений локаціями, які історики називають «кривавими». Вони пов’язані із масовим знищенням цивільного населення під час голодоморів, Голокосту, політичних репресій. Таких місць у Дніпрі – не один десяток.

Місця трагедій Другої світової

Частина з них нагадує про трагедії часів Другої світової війни. Це і нинішній парк імені Гагаріна та яр поряд із ним, де в роки Голокосту фашисти розстріляли 11 тисяч євреїв, і територія сучасного Святотихвінського жіночого монастиря, де діяв нацистський концтабір для радянських військовополонених, де, за різними підрахунками, загинули до 30 тисяч людей.

«Їх не розстрілювали фізично. Їм створили нестерпні умови для життя: велика скупченість, неопалювані приміщення, епідемічні захворювання, вкрай погане харчування – люди просто вмирали від голоду й хвороб», – каже Валентин Рибалка.

Місця, які нагадують про Голодомор

Окрема чорна сторінка, про яку говоритимуть на екскурсії, – Голодомор 1932-1933 років. І хоча в місті діяла карткова система на харчі й самі містяни потерпали від голоду менше, ніж селянство, у Дніпрі є не одна локація, пов’язана з тими подіями.

Люди приїздили насамперед на вокзал. Там можна було спробувати знайти роботу на залізниці або спробувати сісти на потяг

Передусім це привокзальна площа. На цьому місці на початку 1930-х років, за даними істориків, від голоду померли сотні селян, які тікали до міста в надії порятунку. Раніше на цій площі стояв пам’ятник одному з організаторів Голодомору Григорієві Петровському.

«Ті, хто виривався з села правдами чи неправдами, намагався потрапити до міста. Люди приїздили насамперед на вокзал. Там можна було спробувати знайти роботу на залізниці або спробувати сісти на потяг. Спробувати, бо влада забороняла, і кудись виїхати. Люди помирали на цьому місці. Локації, пов’язані з Голодомором, є і на деяких наших цвинтарях. Наприклад, на цвинтарі в парку Писаржевського, там був і єврейський цвинтар, але там хоронили й українських селян, померлих від голоду. Також – на Севастопольському цвинтарі. Пам’ятний знак там ще не встановлений», – розказав Валентин Рибалка.

Меморіал жертвам репресій чи пам’ятник людській байдужості?

Екскурсії «кривавими місцями» Дніпра планують проводити в кількох варіантах – пішохідному, автобусному, комбінованому. Найкращий варіант – автобусний, адже дозволяє побачити більше місць, кажуть організатори.

Окрім того, він дозволить виїхати й за місто, на 9-й кілометр Запорізького шосе. Там в 1930-і та на початку 1950-х років розташовувався спеціальний об’єкт НКВС, де ховали розстріляних жертв політичних репресій. За архівними даними, у цей період у місті загалом стратили понад 5 тисяч людей. За іншою інформацією, загиблих може бути набагато більше.

2008 року на цій локації відкрили Меморіалу жертвам Голодоморів та політичних репресій – меморіал у вигляді фігури жінки з померлою дитиною на руках. На той момент він був найвищим в Україні. Однак наразі через невизначеність з балансоутримувачем й кошами на утримання наразі пам’ятник у незадовільному стані: гранітні плити тріскаються.

«Іноземних туристів туди краще не везти. Бо це показник нашого ставлення й нашої бюрократичної системи. Ви знаєте цю історію: пам’ятник не стоїть на балансі ні районі, ні області. Місто також не може його взяти на баланс, бо формально він перебуває поза межами міста», – додав Валентин Рибалка.

«Розширювати знання з історії регіону»

Керівниця Туристичного інформаційного центру Ольга Стасенко каже: екскурсії за новим маршрутом проводитимуть безкоштовно. Планують, що це відбуватиметься раз на місяць, починаючи з вересня.

«Об’єкти, які представлятимуть під час екскурсії ««Криваві місця» Катеринослава – Дніпропетровська»», є дуже важливими. Вони даватимуть можливість розширювати знання з історії регіону та країни загалом. Сподіваємося, що проєкт матиме успіх», – сказала Ольга Стасенко.

На екскурсії запрошуватимуть усіх, кому цікава історія міста та краю. У групах буде по 15-20 людей. Єдине обмеження – вікове: екскурсантам має бути від 13 років.