Тоді і зараз: радянські пам’ятники зникають згідно з польським законом про декомунізацію

У 2017 році, незадовго до набуття чинності польського закону, що забороняє пам'ятники, які «символізують або пропагують» тоталітаризм, фотограф Радіо Свобода Еймос Чаппл задокументував деякі з радянських меморіалів країни. Три роки по тому він знову відвідав ті ж місця, щоб побачити, що залишилося.



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Сильно спаплюжений пам'ятник Радянській Червоній Армії в невеликому лісі поблизу Катовіце. Сьогодні в підліску не залишилося жодних слідів його існування. Флорист по сусідству повідомив Радіо Свобода, що пам'ятник зняли десь в 2018 році. Роком раніше закон про декомунізацію оголосив поза законом понад 200 радянських пам'ятників у Польщі, які вважалися «даниною поваги людям, організаціям, подіям або датам, які символізують комунізм або інші тоталітарні системи».

Багато поляків вважають меморіали окремим підрозділам Червоної Армії виявом поваги до тих, хто загинув у боротьбі з нацистською Німеччиною, особливо коли вони позначають місця, де вбивали радянських солдатів. Але багато хто також підтримує вивезення радянських пам'ятників у Польщі. Вони згадують про співучасть Москви в 1939 році у вторгненні нацистської Німеччини в їхню країну. Вони вважають радянські війська, які врешті витіснили нацистів, окупаційною силою, що проклала шлях півстоліттю радянського панування. Російські офіційні особи засуджують знесення радянських пам'ятників на території колишнього Східного блоку і неодноразово погрожували «наслідками».

Масивний монумент подяки солдатам Радянської Армії у Варшаві. Пам'ятник споруджено в 1946 році над могилами 26 червоноармійців, які загинули в боях з гітлерівцями в битві за Варшаву. Полеглих солдатів ексгумували і перевезли на радянське кладовище в 1968 році. У 2018 році пам'ятник часто піддавався вандалізму. Він був розбитий на частини і знятий. За повідомленнями, деякі панелі були збережені недоторканими для запланованої виставки в Музеї холодної війни на півночі Польщі.

Колона перемоги СРСР на кільцевій розв'язці в Старгарді на півночі Польщі. За кілька місяців, як була зроблена ця світлина у 2017 році, радянську зірку, що вінчає цей пам'ятник, вночі зняли. Пізніше цього року колона була повністю розібрана.

Сталевий пам'ятник двом червоноармійцям, що крокують, в Домброва-Гурнича. Цей пам'ятник знесли у липні 2018 року. Раніше спробу його знесення зупинила поліція, яка сказала працівникам, які намагалися відрізати солдатів від основи, що вони не мали необхідного дозволу на роботу.

Пам'ятник у Варшаві Зигмунтові Берлінгу, польському генералу, який співпрацював з совєтами під час Другої світової війни. Пам'ятник біля річки Вісла планували вивезти наприкінці 2019 року. Але група активістів переконала місцеву владу і пам'ятник витягнули з основи, розбивши його на шматки.

Залізобетонний пам’ятник вдячності Радянській Армії в Щецині. Через місяць після жовтня 2017 року, коли було зроблено фото, височенний пам'ятник було знесено. Сьогодні говорять про заповнення звільненого простору обеліском на честь простих людей, які служать «анонімними героями» – зокрема пожежників, медичних працівників та донорів органів.

Не всі пам'ятники, які засняв кореспондент Радіо Свобода, зникли. Меморіал воїнам Червоної Армії на Радянському кладовищі в Бельсько-Бяла звільнено від польського закону про декомунізацію. Пам'ятники на кладовищах або над могильниками зносити не потрібно. Існують також винятки для конструкцій, які є творами мистецтва, або використовуються в освітніх або академічних цілях.

Цей пам'ятник радянсько-польському «Братству» у Чеховіце-Дзедзіце – один з багатьох, який знесуть в найближчому майбутньому. Його неодноразово обмальовували графіті з написом «Катинь» – що мало нагадати про події 1940-го року, коли було скоєно масове вбивство польських офіцерів радянськими військами в Катинському лісі. Місцева влада в 2019 році оголосила, що статую скоро приберуть, заявивши, що шукають підрядників для роботи.