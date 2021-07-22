Режисера церемонії відкриття Олімпіади в Токіо звільнили через стару пародію про Голокост

Режисера церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо Кентаро Кобаяші звільнили через старе скет-шоу, в якому згадувався Голокост, повідомляє агентство AFP.

Кобаяші звільнили 21 липня – за два дні до початку Олімпіади.

Відео, яке поширили у мережі, було зроблене у 1998 році.

«З’ясувалося, що під час старого виступу (він) використовував формулювання, які висміюють цей трагічний факт історії», – заявив журналістам керівник Олімпійських ігор Токіо-2020 Сейко Хашимото.

У скетчі Кобаяші і його партнер по скетчу зображують із себе пару відомих дитячих телеведучих. Зображаючи певні дії з папером, Кобаяші вказує на вирізки з паперових ляльок, описуючи як ті, «які були з того часу, коли ви казали «Давайте зіграємо в Голокост». Це викликало сміх у аудиторії.

Потім пара жартує про те, як телевізійний продюсер був розсерджений пропозицією про Голокост.

Кобаяші вибачився за це шоу.

«У відео, яке було випущено в 1998 році, щоб представити молодих коміків ... пародія, яку я написав, містила вкрай недоречні рядки», – сказав він.

Кобаяші відомий у Японії театральний діяч. Він не єдиний представник команди, яка готувала церемонію відкриття, якого було звільнено. У понеділок, 19 липня, звільнився композитор церемонії. Причиною звільнення стали старі інтерв’ю, в яких він розповідав про жорстоке поводження з однокласниками-інвалідами.

У березні звільнився креативний директор церемоній відкриття та закриття Олімпіади Хіроші Сасакі. Той запропонував акторці «plus size» виступити в образі свині.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться 23 липня.