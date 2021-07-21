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Літні Олімпійські ігри 2032 року пройдуть у австралійському Брісбені

Брісбен буде третім австралійським містом, яке прийматиме Ігри

Міжнародний олімпійський комітет, як і очікувалося, вибрав австралійське місто Брісбен для проведення літніх ігор 2032 року. Заявку Брісбена схвалили 21 липня на зустрічі МОК у Токіо.

На проведення Ігор також претендували Індонезія, Угорщина, Китай, Катар та Німеччина.

Брісбен буде третім австралійським містом, яке прийматиме Ігри. У 1956 Олімпіада пройшла у Мельбурні, а в 2000-му – у Сіднеї.

Літню Олімпіаду цього року приймає Токіо. Вони мали відбутися минулого року, але були перенесені через пандемію. У 2024 році Ігри прийматиме Париж, а у 2028-му – Лос-Анджелес.

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