Росія: батько студента, який стріляв у Пермі, воював найманцем на Донбасі – ЗМІ

Батько Тимура Бекмансурова, який 20 вересня убив щонайменше шість людей у Пермському держуніверситеті в Росії, заробляв на життя найманством і воював на Донбасі. Про це повідомило російське видання Znak, яке поспілкувалося з сусідом родини Бекмансурова.

«Батько Тимура не живе з ними. Начебто десь в Удмуртії. Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з чеченської війни найманцем працював і потім майже по всіх гарячих точках воював, включно з Донбасом», – стверджує чоловік.

«Кілька батьківських стволів у цій квартирі досі зберігаються, Тимур на них і вчився стріляти», – розповів сусід.

20 вересня студент першого курсу юридичного факультету Пермського держуніверситету Тимур Бекмансуров прийшов із рушницею Huglu до кампуса свого вишу і влаштував стрілянину. Загинули, за уточненими офіційними даними, шестеро людей (спершу йшлося про вісім жертв), ще 24 мають вогнепальні поранення і різні травми.

Інфографіка: Стрілянина в Пермському держуніверситеті (мапа)

Про самого Бекмансурова спершу повідомляли, що він був убитий правоохоронцем, який першим опинився на місці трагедії. В останніх повідомленнях засобів інформації йдеться, що Бекмансуров тяжко поранений, перебуває під апаратом ШВЛ і йому ампутували ліву ногу до коліна.