Поліція підтвердила «конфлікт» у «ковідній» лікарні Миколаєва – головна лікарка заявляла про напад

У Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб вночі стався «конфлікт» між родичами пацієнтки та персоналом лікарні. Про це в коментарі Радіо Свобода заявили в пресслужбі Національної поліції Миколаївської області.

«Не було ніякого нападу, там був інцидент, конфлікт між громадянами, які привезли свою родичку до лікарні і їм підняли шлагбаум, вони самі заїхали на територію лікарні», – сказала речниця поліції.

За її словами, шлагбаум лікарні був пошкоджений, але не зламаний.

Раніше головна лікарка закладу Світлана Федорова повідомила у своєм фейсбуці, що вночі проти 5 листопада до лікарні «увірвалася група незнайомих людей», вимагаючи допомоги для хворої на COVID-19 родички.

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«Зламали шлагбаум, почали вибивати двері в приймальне відділення. З погрозами накинулися на персонал, з вимогою «кисень!» – написала Федорова.

Вона додала, що персонал написав заяву в поліцію і просив забезпечити безпеку до ранку, але цього не було зроблено.

Радіо Свобода надішле до поліції Миколаївської області запит щодо деталей цього випадку.

Про цей інцидент також заявила народна депутатка Софія Федина «Європейська солідарність» під час години запитань до уряду 5 листопада.

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«Вночі в Обласну інфекційну лікарню в Миколаєві увірвалися невстановлені особи, які вимагали надати кисень хворій людині», – сказала вона, закликаючи президента Володимира Зеленського якомога швидше підписати закон про виділення додаткових бюджетних коштів на облаштування кисневих станцій.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що його заступник сьогодні виїжджає до Миколаївської області, щоб розглянути ситуацію в цій лікарні та загалом щодо надання допомоги хворим із коронавірусною ситуацією.

Світлана Федорова стверджує, що з 10 лікарень в області, які визначені для допомоги хворим на COVID-19, лише в її закладі є для цього все необхідне.

У Миколаївській області за попередню добу виявили 769 хворих на коронавірусну хворобу.