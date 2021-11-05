Коронавірус: в Україні виявили понад 26 тисяч нових випадків, захворіли 1654 дітей

В Україні за добу 4 листопада виявили 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 1 654 дітей і 488 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу шпиталізували 5 497 людей, 13 281 людина одужала, 696 людей померли.

Найбільше випадків минулої доби виявили у Дніпропетровській області (2388), Києві (1772), Львівській (1758), Харківській (1733), Одеській (1648), Запорізькій (1595) областях.

Протягом доби в Україні провели понад 148 тисяч тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад три мільйони людей, 70 842 людей померли.