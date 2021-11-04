Велика Британія першою у світі схвалила капсули від COVID-19

Велика Британія 4 листопада стала першою у світі країною, яка схвалила використання препарату проти COVID-19, розробленого американськими корпораціями Merck та Ridgeback Biotherapeutics.

Препарат молнупіравір виробляється в лікарській формі капсули та рекомендований для використання людям у початковій стадії захворювання, до розвитку ускладнень. Він рекомендований, зокрема, людям із групи ризику – тим, хто страждає на хронічні захворювання.

Це перший препарат від COVID-19, призначений для масового використання. Досі специфічні препарати для лікування коронавірусної інфекції застосовувалися лише у лікарнях для допомоги пацієнтам у тяжкому стані.

Клінічні випробування показали, що нові ліки можуть наполовину знизити ризик госпіталізації та смерті для людей із групи ризику.

У Великій Британії, як і в інших європейських країнах, з настанням осені зростає кількість інфікованих, навіть попри відносно високий відсоток вакцинації. Число нових випадків інфекції за добу іноді сягає максимальних значень від початку пандемії – як, наприклад, у Німеччині, де за останню добу виявлено понад 33 тисячі інфікованих. При цьому число смертей, як і раніше, істотно нижче, ніж минулої осені та навесні, що пов’язують з ефектом вакцинації: більшість пацієнтів з тяжким перебігом інфекції, як і раніше, становлять нещеплені.

У Великій Британії з літа скасовано практично всі обмеження, пов’язані з епідемією. У більшості країн ЄС це не так – там існує обов’язок носити маски у приміщеннях, а до громадських місць можна потрапити лише із сертифікатом про вакцинацію чи негативним тестом. Повний локдаун, на зразок минулого року, було запроваджено лише у Латвії.