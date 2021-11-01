Оксфордський словник назвав Vax словом 2021 року

Словом 2021 року, за версією укладачів Оксфордського словника, стало слово Vax. Це коротка форма слова vaccine (вакцина) та похідних від нього, таких як вакцинація, вакцинуватися.

«Немає слова, що краще відображає атмосферу цього року, ніж Vax, цього року його використовували в 72 рази частіше, ніж минулого», – повідомляється на сайті словника.

Крім того, з’явилися такі неологізми, як: vaxxie (ваксі) – фото, зроблені під час вакцинації, за аналогією з селфі, а також нові похідні від цього слова, наприклад, anti-vaxxer (противник вакцинації) або double-vaxxed (людина, вакцинована двома дозами), або – vax pas (паспорт вакцинації).

Британські лінгвісти зазначають, що тенденція до більш частого вживання аналогів слова Vax зафіксована багатьма мовами.

Слово Vax англійською мовою існує з 1799 року. Воно походить від латинського vacca – корова. Тоді британський лікар Едвард Дженнер розробив вакцину від натуральної віспи, використовуючи вірус коров’ячої віспи, безпечної для людини. Його препарат отримав назву – вакцина.

Минулого року укладачі Оксфордського словника не змогли вибрати найпопулярнішого слова. Експерти заявили, що 2020 рік неможливо описати одним словом.