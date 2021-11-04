Парламент підтримав збільшення бюджетних видатків на створення кисневих станцій

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про «збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій». За це рішення проголосували 336 народних депутатів, жоден не проголосував проти і не утримався.

Співініціаторка документу Інна Совсун («Голос») закликала спікера Руслана Стефанчука «якомога швидше» підписати документ, щоб передати його на підпис президенту.

Законопроєкт передбачає зміни в державному бюджеті на 2021 рік і створення двох нових бюджетних програм:

«Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я» на 650 мільйонів гривень

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій» на 150 мільйонів гривень

Народні депутати – 39 представників різних фракцій – пояснили ініціативу тим, що закупівлі кисневих станцій є «єдиним стратегічним шляхом створення кисневої незалежності для опорних закладів охорони здоров’я, що виконують стаціонарне лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19».

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«З огляду на стан електромереж закладів охорони здоров’я – встановлення кисневих станцій є єдиним способом забезпечення кисневої незалежності лікарень. Більше того, встановлення кисневих станцій є доцільним і там, де уже присутні інші способи кисневого потоку, такі як кисневі балони або кисневі резервуари, що дозволить лікарням мати вибір між джерелами кисню», – йдеться в поясненні.

Протягом доби 3 листопада в Україні виявили 27 377 людей із COVID-19. Загалом за час пандемії в Україні, за офіційними даними, захворіли понад 3 мільйона людей. Одужали понад 2,47 мільйона людей, 70 146 людей померли.