Коронавірус: за добу в Україні виявили понад 27 тисяч нових хворих на COVID-19

Протягом доби 3 листопада в Україні виявили 27 377 людей із COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 836), Дніпропетровській (2 254), Одеській (1 899), Харківській (1 656) і Житомирській (1 559) областях», – повідомляють у відомстві.

Поміж інших, захворіли 1 787 дітей та 426 медичних працівників. Госпіталізовані 5 472 людей, 699 хворих померли, у 12 464 людей констатували одужання.

За заявою міністерства, від початку кампанії з вакцинації в Україні щепилися понад 10,89 мільйона людей, з них 7,62 мільйона отримали дві дози. При цьому 93,2% госпіталізованих за минулий тиждень, за офіційними даними, не мали жодної дози вакцини.

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«Здійснено тестувань за добу – 155 405 (зокрема методом ПЛР – 72 918, методом ІФА – 22 294); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 60 193», – йдеться в повідомленні МОЗ.

Загалом за час пандемії в Україні, за офіційними даними, захворіли понад 3 мільйона людей. Одужали понад 2,47 мільйона людей, 70 146 людей померли.